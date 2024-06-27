Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Овощ, который убивает почки: в Европе его больше никто не ест

В последние годы, осведомленность о влиянии питания на здоровье значительно возросла, особенно в Европе, где потребители все чаще отказываются от продуктов, потенциально вредных для их здоровья.

domstrousam.ru

Подписаться в Telegram

В последние годы, осведомленность о влиянии питания на здоровье значительно возросла, особенно в Европе, где потребители все чаще отказываются от продуктов, потенциально вредных для их здоровья.

Один из таких продуктов — ревень, который традиционно использовался в кулинарии многих стран, но теперь становится объектом особого внимания из-за своих возможных негативных эффектов на почки.

Ревень и его влияние на здоровье

Ревень содержит высокие концентрации щавелевой кислоты, которая может способствовать образованию камней в почках — состоянию, известному как нефролитиаз. Почечные камни не только вызывают сильную боль, но и могут привести к другим серьезным заболеваниям почек.

Изменения в потребительских предпочтениях

В ответ на данные о возможных рисках, европейские потребители стали избегать ревень в своем рационе. Этот тренд подкреплен рекомендациями медицинских специалистов и диетологов, которые советуют ограничить употребление продуктов с высоким содержанием щавелевой кислоты, особенно людям, страдающим заболеваниями почек.

Здоровые альтернативы

В поисках более безопасных и полезных альтернатив, европейцы обращаются к другим видам овощей, которые могут обогатить их рацион без риска для здоровья. Например, шпинат и мангольд, хотя также содержат щавелевую кислоту, но в меньших количествах по сравнению с ревенем, и их потребление считается безопаснее при умеренном употреблении.

Культурные и экономические последствия

Отказ от ревеня также имеет культурные и экономические последствия, влияя на традиционные кулинарные практики и местные рынки. В некоторых регионах, где ревень был популярен, это привело к снижению его выращивания, что, в свою очередь, стимулирует аграриев искать альтернативные культуры для культивирования.

Эта тенденция подчеркивает не только изменения в диетических предпочтениях, но и растущую осведомленность о том, как пища, которую мы едим, влияет на наше здоровье. Отказ от ревеня в Европе является примером того, как общественное мнение и научные исследования могут совместно влиять на пищевые тренды и здоровье нации.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Новости Татарстана

12 часов назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

как установить сетки для тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

фальшпол монтаж в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Казани

день назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Новости Казани

11 часов назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля

Новости Казани

день назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Татарстана

день назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ
Новости Казани
6 часов назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Казани

7 часов назад

В ЖК «Вербный» в Казани взрослый мужчина накинулся на ребенка

Интересное в Казани

11 часов назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

Новости Татарстана

8 часов назад

В одном из корпусов элеватора в Челнах умер 36-летний рабочий

Новости Казани

9 часов назад

Изображение Александра Пушкина появилось на фасаде казанской гимназии №20
На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей
Новости Казани
6 часов назад

На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей

Новости Казани

10 часов назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Новости Казани

11 часов назад

В Казани ночью мужчина устроил стрельбу и перепугал людей

Новости Татарстана

12 часов назад

В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет
У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
Новости Казани
7 часов назад

У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
В КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи
Новости Казани
8 часов назад

В КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи