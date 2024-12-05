Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Овощ, который убивает почки: в Европе его больше не употребляют, а в России по-прежнему обожают

В Европе его давно исключили из рациона, а в Ро...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В Европе его давно исключили из рациона, а в России он по-прежнему занимает почетное место на столах. Речь идет о красном картофеле, точнее, о некоторых его разновидностях, которые могут нанести вред здоровью, если употреблять их в больших количествах.

Эта seemingly невинная культура, популярная в традиционных блюдах и повседневных рецептах, скрывает в себе опасность для почек и других органов.

Почему картофель стал опасным?

Мало кто знает, что картофель — это не только источник углеводов и витаминов, но и потенциальный источник опасных веществ. В определенных условиях, особенно когда картофель хранится неправильно или подвергается воздействию солнечных лучей, в нем образуется опасное вещество — соланин.

Соланин — это природный токсин, который вырабатывается картофелем в ответ на повреждения кожицы или воздействие света. Обычно он присутствует в высоких концентрациях в зелёных частях клубней, а также в прорастках. Этот токсин может привести к серьёзным отравлениям и имеет следующие симптомы:

  • тошнота и рвота,
  • головная боль,
  • головокружение,
  • расстройства желудка,
  • болевые ощущения в животе,
  • проблемы с дыханием и сердечно-сосудистыми функциями.

При длительном употреблении пищи с высоким содержанием соланина он может привести к хроническому отравлению, которое воздействует на почки, печень и нервную систему. В особенно тяжелых случаях возможно развитие нефротоксичности — разрушение почечных тканей и ухудшение их функционирования.

Почему в Европе прекратили есть картофель с зеленой кожурой?

В странах Европы, особенно в таких, как Германия и Франция, уже много лет назад начали предупреждать о возможных рисках, связанных с употреблением картофеля с зелеными участками или проростками. После того как исследования показали, что высокие уровни соланина могут серьезно повредить здоровье, местные санитарные службы начали активно информировать граждан и предпринимать меры для устранения этого риска.

Жесткий контроль за качеством: в большинстве европейских стран существует строгий контроль над качеством продуктов, в том числе картофеля. Продукты с повышенным содержанием соланина запрещены к продаже.

Упразднение старых методов хранения: хранение картофеля в светлых местах или на открытом воздухе теперь считается неправильным, и для хранения используются темные, прохладные и сухие помещения.

Образовательные кампании: в школах и на телевидении регулярно проводятся кампании, которые объясняют, почему следует избегать употребления картофеля с видимыми зелеными участками и ростками.

Почему картофель продолжает оставаться популярным в России?

Несмотря на известные риски, в России картофель по-прежнему остается одним из самых востребованных продуктов. Он присутствует в повседневном меню, в традиционных блюдах и национальной кухне. Причины популярности картофеля в России могут быть следующими:

  • Кулинарная традиция: в России картофель является основным продуктом питания, и традиционные рецепты, такие как картошка в мундире, драники и картофельные пюре, сложно заменить другими ингредиентами.
  • Доступность: картофель в России легко выращивать в разных климатических зонах, и его можно хранить долгое время. Это делает продукт доступным на протяжении всего года.
  • Недооценка рисков: в России многие до сих пор не осведомлены о возможных опасностях употребления картофеля с повышенным содержанием соланина. Часто картофель употребляется без должного внимания к его состоянию, особенно если он хранится в неправильных условиях.

Как уменьшить риски при употреблении картофеля?

Чтобы избежать токсинов и сохранить здоровье, следует соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • Не употребляйте зеленый картофель: если кожура картофеля имеет зеленоватый оттенок, это сигнализирует о высоком содержании соланина. Такие клубни лучше выбрасывать.
  • Удаление ростков: перед приготовлением картофеля необходимо тщательно удалять все ростки, так как они содержат соланин в высоких концентрациях.
  • Правильное хранение: храните картофель в темном и сухом месте. Это предотвратит образование токсина и поможет сохранить клубни в хорошем состоянии.
  • Тщательная термическая обработка: варка и жарка картофеля при высокой температуре могут уменьшить содержание соланина, но не устраняют его полностью. Лучше всего использовать картофель без зеленых частей.

Картофель — это, безусловно, полезный и вкусный продукт, но его неправильное хранение и употребление могут иметь серьезные последствия для здоровья, особенно если речь идет о токсине соланине. Европейские страны давно осознали эти риски и приняли меры для минимизации их воздействия. В России, несмотря на известность проблемы, привычка употреблять картофель с зеленой кожурой по-прежнему сохраняется. Чтобы избежать опасных последствий, важно внимательно относиться к выбору и хранению картофеля, а также избегать употребления клубней с поврежденной кожурой или проростками.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

Завершено расследование уголовного дела экс-главы двух районов Казани

Новости России

18 часов назад

ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

сэс жуковский официальный сайт

Новости Татарстана

18 часов назад

Прокурор Татарстана недоволен образом жизни чиновников

Интересное в Казани

2 дня назад

Зачем лечить, если все равно выпадут? Стоматолог из Казани объяснила, зачем детям устанавливают коронки на молочные зубы

обучение иконописи в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани прокуратура проводит проверку после гибели ребенка под колесами иномарки

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза

Новости Татарстана

день назад

Стоимость проезда по Вознесенскому тракту составит от 176 до 567 рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстан готов принять 300 соотечественников из-за рубежа в 2025 году

Новости Татарстана

18 часов назад

Прокурор РТ осудил депутатов, вступившихся за бывшего главу Тукаевского района
Лонгриды
11 часов назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Центробанк предложил новые варианты символов Ка...

Новости Казани

4 минуты назад

В Казани нашли 18-летнего иностранца, который ездил с поддельными госномерами

Новости России

день назад

Новый пульс цифровой трансформации: «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

14 минут назад

В Нижнекамском районе «Лада Приора» сбила выбежавшего на трассу лося

Новости Татарстана

29 минут назад

Прокурор Татарстана рассказал, как чиновники объясняют свой многомиллионный доход
В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-...
Новости Казани
12 часов назад

В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

Новости Казани

12 часов назад

В Казани трех иностранцев осудили за торговлю людей

Новости Татарстана

14 часов назад

Казанский Кремль: возможные цены проезда по платным дорогам в Татарстане не обсуждалась с раисом

Новости Татарстана

15 часов назад

Раис Татарстана провел заседание совета директоров «Туполев»
Важное в РТ
6 дней назад

В Татарстане детские карты Сбера теперь можно заказать с доставкой