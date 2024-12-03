Овощ, который убивает почки: в Европе его больше не употребляют, а в России по-прежнему любят

Ревень — овощ, который долгое время занимал почётное место в кулинарии многих стран, включая Россию. Однако в последнее время в Европе все чаще говорят о его потенциальной опасности для здоровья, особенно для почек.

Несмотря на это, в России ревень продолжает оставаться популярным, что вызывает обеспокоенность среди специалистов в области здоровья.

Чем опасен ревень?

Ревень содержит высокие концентрации щавелевой кислоты, которая может способствовать формированию камней в почках. Щавелевая кислота связывается с кальцием, образуя кристаллы, которые могут стать основой для камней. В Европе, где статистика заболеваний почек особенно высока, потребление ревеня сокращается после серии исследований, подтвердивших его вредное воздействие на почки.

Почему в России его все еще любят?

В России ревень традиционно используется в кулинарии не только из-за его кисло-сладкого вкуса, но и благодаря доступности и простоте выращивания. Ревень добавляют в пироги, компоты и даже используют для приготовления соусов к мясным блюдам. Однако не все потребители осведомлены о возможных рисках его употребления.

Как уменьшить риски?

Диетологи советуют употреблять ревень в умеренных количествах и, по возможности, предварительно отваривать для снижения содержания щавелевой кислоты. Кроме того, следует избегать ревеня людям, имеющим проблемы с почками или склонностью к образованию камней.

Реакция властей и медицинского сообщества

В некоторых странах Европы правительства начали вводить меры для информирования населения о потенциальных рисках употребления ревеня, включая предостережения на упаковках и в образовательных кампаниях о здоровье. В России такие инициативы пока отсутствуют, но медицинское сообщество активно обсуждает необходимость подобных мер.

Ревень остаётся популярным ингредиентом в российской кулинарии, несмотря на растущие опасения относительно его воздействия на почки. Понимание потенциальных рисков и умеренное употребление могут помочь минимизировать негативные последствия для здоровья. Важно, чтобы потребители были хорошо информированы о всех аспектах продуктов, которые они употребляют, чтобы сделать обоснованный выбор.

