Овощ, который убивает людей: в Европе его больше не едят
shkolazhizni.ru
Ревень долгое время считался вкусным и полезным овощем, особенно популярным в кулинарии за свою кисловатую нотку, которую он добавляет в пироги и компоты. Однако в последнее время в Европе усилились дебаты о его потенциальной опасности, что привело к снижению его популярности и даже к запретам на его использование в пищу.
Чем опасен ревень?
Главная проблема ревеня кроется в содержании щавелевой кислоты, особенно в его зеленых частях — листьях. Щавелевая кислота может быть чрезвычайно опасна для здоровья человека, поскольку способна вызвать серьезное отравление. При употреблении в больших количествах она способствует образованию кристаллов оксалата кальция, которые могут наносить вред почкам и даже приводить к почечной недостаточности.
Почему в Европе отказываются от ревеня?
С учетом этих рисков, европейские страны начали пересматривать свое отношение к этому овощу. Некоторые страны ввели строгие регуляции, касающиеся культивации и продажи ревеня, особенно регулируя использование его листьев. В странах с высоким уровнем потребления ревеня, таких как Великобритания и Германия, были случаи отравления, после чего власти этих стран начали активно информировать население о потенциальных опасностях.
Будущее ревеня
Несмотря на возрастающие опасения, ревень не потерял своей популярности у всех. Многие кулинары и любители естественной пищи продолжают использовать его, но с особой осторожностью, ограничиваясь только стеблями и тщательно удаляя, и не используя листья. Эксперты по питанию рекомендуют тщательно обращаться с ревенем и избегать его чрезмерного потребления.
Советы по безопасному использованию ревеня:
- Используйте только стебли - листья содержат большое количество щавелевой кислоты и не должны употребляться в пищу.
- Тщательно готовьте - стебли ревеня часто требуют длительной термической обработки, что снижает уровень щавелевой кислоты.
- Ограничьте потребление - избегайте частого употребления ревеня, особенно если у вас есть проблемы с почками или другие заболевания, при которых употребление щавелевой кислоты может быть вредным.
Подход к ревеню в Европе становится все более осмотрительным, поскольку знания о его потенциальных рисках растут. Это напоминает о том, что даже самые знакомые и любимые продукты могут иметь свои темные стороны.
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