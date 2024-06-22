Овощ, который убивает человека: в Европе его больше не едят

Ревень часто воспринимается как полезный продукт, однако его репутация в мире неоднозначна. В то время как в России он все еще популярен, Европа постепенно отказывается от этого овоща.

Причина кроется в щавелевой кислоте, содержащейся в ревене. Ее используют в быту (например, для очистки металлических поверхностей), но в организме человека она может накапливаться и приводить к образованию камней в почках. Именно этот факт стал причиной снижения потребления ревеня в Европе.

В России же ревень остается востребованным. Несмотря на наличие щавелевой кислоты, он содержит витамин С, калий, магний и другие ценные вещества. Важно помнить:

Употребление ревеня в умеренных количествах вряд ли навредит здоровому человеку.

Людям с заболеваниями почек стоит отказаться от ревеня или проконсультироваться с врачом.

Таким образом, вопрос о пользе и вреде ревеня не имеет однозначного ответа. Необходимо учитывать как потенциальные риски, так и индивидуальные особенности организма.