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«Отсрочки от службы в армии РФ действовать не будут»: генерал-лейтенант Соболев высказался о всеобщей мобилизации

В контексте продолжающегося конфликта на Украине и сложной геополитической обстановки в России, тема мобилизации становится всё более актуальной.

ru-novosti.com

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В контексте продолжающегося конфликта на Украине и сложной геополитической обстановки в России, тема мобилизации становится всё более актуальной.

Последние новости и законодательные инициативы порождают слухи и спекуляции о возможной новой мобилизации. Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне и бывший военный командующий, предоставил ключевую информацию в интервью информационному агентству, раскрывая, при каких условиях может начаться полная мобилизация в России.

Условия для начала полной мобилизации

Полная мобилизация, по словам Виктора Соболева, возможна только в случае объявления военного положения. Это кардинальная мера, которая влечет за собой мобилизацию всех доступных ресурсов государства и граждан, включая тех, кто ранее был защищен от призыва.

Процесс и особенности мобилизации

В случае полной мобилизации все отсрочки будут отменены. Виктор Соболев подчеркивает, что мобилизационный ресурс включает в себя не только россиян, но и граждан из стран Средней Азии и Казахстана, которые недавно получили российское гражданство. Это подчеркивает серьезность и масштабы мобилизационных мероприятий.

Исключения и особые условия

Тем не менее, определенные категории граждан могут рассчитывать на особые условия. К таким категориям относятся работники военно-промышленного комплекса и сфер, обеспечивающих продовольственную и техническую безопасность страны. Эти лица автоматически получают бронь от призыва.

Планы правительства и текущая ситуация

На текущий момент официальные лица, включая нового министра обороны Андрея Белоусова и главу комитета ГД России по обороне Андрея Картаполова, настаивают на том, что планы по новой мобилизации не обсуждаются. Власти акцентируют внимание на добровольной контрактной службе и наращивании численности армии без принудительной мобилизации.

Международный контекст и украинский закон

Ситуация усложняется новым законодательством Украины, ужесточающим правила мобилизации, что также влияет на общую напряженность в регионе.

Эти обстоятельства требуют от граждан особой бдительности и внимания к официальной информации, поскольку ситуация может измениться в зависимости от множества факторов, включая международные отношения и внутреннеполитическую обстановку в стране, сообщает amic.ru.

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