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«Отсрочки от службы в армии предоставляться не будут»: генерал-лейтенант Соболев высказался касаемо всеобщей мобилизации

Все необходимые меры по поддержанию численности Вооруженных Сил Российской Федерации выполняются Генштабом России и Министерством обороны.

Яна Лаушкина

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Все необходимые меры по поддержанию численности Вооруженных Сил Российской Федерации выполняются Генштабом России и Министерством обороны.

Это следует из официального заявления члена комитета Государственной Думы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева.

Дополнительно затронув тему комплектования российской армии, Соболев обсудил вероятность проведения всеобщей мобилизации в России. Такая мера примется только в том случае, если в стране будет официально объявлено военное положение. При этом, по словам генерала, все жители России должны иметь в виду, что при осуществлении всеобщей мобилизации все виды отсрочек и бронирования прекращают действовать.

Этот момент наиболее остро коснется отцов из многодетных семей. Из этого следует, что под мобилизацию подпадут и те граждане, которые прибыли из-за рубежа, приобрели российский паспорт и тоже являются многодетными, сообщает 56orb.

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