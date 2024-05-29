«Отсрочки от службы в армии действовать не будут»: Соболев рассказал о всеобщей мобилизации

Генеральный штаб России и Министерство обороны активно заботятся о обеспечении численности армии.

На данную тему высказался высокопоставленный чиновник - генерал-лейтенант Виктор Соболев. Свои замечания он представил во время заседания комитета Госдумы по вопросам обороны.

Обсуждая важную тему пополнения ВС РФ новыми военнослужащими, депутат задел тему всеобщей мобилизации в России. По его мнению, подобные экстренные меры будут актуальны только в случае объявления военного положения. При всеобщей мобилизации все отсрочки от призыва, а также защита от предприятий и других организаций, будут отменены для всех граждан России, подчеркнул чиновник. Этот период будет особенно сложным для многодетных отцов.

Следует отметить, что под действие мобилизации также попадут граждане, получившие гражданство России и имеющие многодетные семьи, прибывшие из-за границы, сообщает 56orb.