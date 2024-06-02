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«Отсрочки от службы в армии действовать не будут»: Соболев подробно высказался о всеобщей мобилизации

Генерал-лейтенант Виктор Соболев на заседании комитета Госдумы по обороне обозначил условия, при которых может быть объявлена всеобщая мобилизация в России.

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Генерал-лейтенант Виктор Соболев на заседании комитета Госдумы по обороне обозначил условия, при которых может быть объявлена всеобщая мобилизация в России. По словам высокопоставленного чиновника, такие экстренные меры возможны исключительно при введении военного положения.

Соболев подчеркнул, что в случае мобилизации любые отсрочки от призыва, брони от предприятий и учреждений будут аннулированы для всех граждан без исключения. Это затронет даже те категории, которые сейчас считаются защищенными, например, многодетных отцов.

Особо генерал-лейтенант отметил, что мобилизация коснется и россиян, получивших гражданство РФ после переезда из-за рубежа, даже если у них есть многодетные семьи.

Данное заявление вызвало широкий резонанс и подчеркивает серьезность ситуации, актуализируя вопрос о готовности страны к потенциальным вызовам.

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