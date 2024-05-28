«Отсрочки от армии действовать не будут»: Соболев высказался о всеобщей мобилизации

Главное управление Вооруженных Сил России и Министерство обороны активно заботятся о поддержании численности армии.

По данной проблеме высказался высокопоставленный чиновник - генерал-лейтенант Виктор Соболев. Свое заявление он сделал во время заседания комитета Государственной Думы по обороне.

Затрагивая важную тему пополнения ВС РФ новыми военнослужащими, депутат коснулся идеи всеобщей мобилизации в России. По его мнению, такие аварийные меры будут приняты только при объявлении военного положения. В случае всеобщей мобилизации любые категории предоставленных и предоставляемых отсрочек от призыва, а также бронирование от предприятий и других учреждений, будут аннулированы для всех граждан России, подчеркнул чиновник. Данный период особенно затронет многодетных отцов с особой остротой.

Важно отметить, что также под действие мобилизации попадут граждане, прибывшие из-за границы, приобретшие российское гражданство и также имеющие многодетные семьи, сообщает 56orb.