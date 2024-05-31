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«Отсрочки от армии действовать не будут»: генерал-лейтенант Соболев поведал о всеобщей мобилизации

Генеральный штаб России и Министерство обороны активно работают над поддержанием численности армии. 

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Генеральный штаб России и Министерство обороны активно работают над поддержанием численности армии.

По этому вопросу высказался высокопоставленный чиновник - генерал-лейтенант Виктор Соболев, который выразил свою позицию на заседании комитета Госдумы по обороне.

Обсуждая важную тему пополнения ВС РФ новыми военнослужащими, депутат упомянул идею всеобщей мобилизации в России. По его мнению, такие экстренные меры будут приняты только при объявлении военного положения. В случае всеобщей мобилизации все отсрочки от призыва, а также бронирование от предприятий и других учреждений, будут аннулированы для всех граждан России, подчеркнул чиновник. Данный период особенно коснется многодетных отцов с особой остротой.

Также под действие мобилизации попадут граждане, прибывшие из-за границы, приобретшие российское гражданство и имеющие многодетные семьи, сообщает 56orb.

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