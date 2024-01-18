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Отсидят по 10 лет: сотрудники некоторых компаний рискуют получить серьезное наказание

Отсидят по 10 лет: сотрудники некоторых компаний рискуют получить серьезное наказание

газета-вся-тверь.рф

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Депутаты Государственной думы РФ рассматривают новые законопроекты, которые направлены на ужесточение наказаний за определенный вид правонарушения для организаций, учреждений, компаний и их сотрудников.

Правонарушение, за которое, возможно, в ближайшем будущем введут миллионные штрафы и, более того, уголовные сроки заключения, это неправильное или незаконное хранение, распространение персональных данных россиян.

Парламентарий Ирина Панькина заявила, что в настоящее время в Российской Федерации активно растет число преступлений, связанных с утечкой личных данных граждан страны, а наказания за такие нарушения, по ее мнению, не такие уж и серьезные. Поэтому Власти предполагают ввести более жестокие наказания для компаний и их сотрудников, вина которых будет заключаться в незаконном распространении персональных данных.

А именно, согласно рассматриваемым нововведениям, штрафы за утечку данных хотят увеличить с 12 тысяч рублей до 100-400 тысяч рублей для обычных граждан, для сотрудников учреждений до 800 тысяч – 2 миллионов рублей и для компаний в целом с 300 тысяч до 3-15 млн рублей. Вместе с тем планируется ввести и уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет для тех, кто незаконно собирает, хранит и распространяет персональные данные россиян, пишет KONKURENT.RU.

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