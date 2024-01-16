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· Ульяна Сенько

Отсидят по 10 лет: сотрудники некоторых компаний рискуют получить очень жесткое наказание

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Стало известно, что в Государственной думе Российской Федерации может быть рассмотрен целый пакет новых законов, направленных на ужесточение некоторых наказаний, сообщили в KONKURENT.RU.

За один из видов нарушения прав граждан нашей страны могут быть приняты новые более жесткие меры наказания, к которым относятся миллионные штрафы, а также лишение свободы.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина подчеркнула, что в России продолжается тревожный рост случаев утечек персональных данных граждан, поэтому предполагается рассмотреть пакет законопроектов, ужесточающих наказание за данный вид правонарушений.

Несмотря на то, что уже существует наказание за такие нарушения, считается, что они не являются достаточно строгими. На сегодняшний день физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 12 000 рублей, а компании – на 300 000 рублей.

Предлагаемые изменения направлены на ужесточение административных и уголовных санкций с целью создания более внушительного страха перед нарушителями законодательства о защите персональных данных. Согласно нововведениям, предполагается введение штрафов для компаний в размере от 3 до 15 миллионов рублей, для должностных лиц – от 800 000 до 2 000 000, а для граждан – от 100 000 до 400 000 рублей. Также рассматривается введение уголовных штрафов и тюремных сроков до 10 лет для случаев незаконного хранения, сбора и распространения персональных данных.

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