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Отрезать и уничтожить: в НАТО назвали истинную цель предстоящего весеннего наступления ВСУ

Bild: В НАТО заявили о намерении ВСУ уничтожить сухопутный мост в Крым, чтобы отрезать его от РФ
Отрезать и уничтожить: в НАТО назвали истинную цель предстоящего весеннего наступления ВСУ

Фото: открытые источники

ВСУ весной планируют провести масштабное наступление, вместе с ними к этому готовятся и западные союзники Киева. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО, пожелавшего остаться неназванным.

Он заявил, что цель украинской стороны заключается в ликвидации сухопутного моста в Крым.

Чиновник добавил, что Запад планирует обеспечить ВСУ примерно 500 танками и бронетранспортерами. Наступление может состояться уже в мае, когда закончится весенняя распутица.


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