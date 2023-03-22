Отрезать и уничтожить: в НАТО назвали истинную цель предстоящего весеннего наступления ВСУ

Bild: В НАТО заявили о намерении ВСУ уничтожить сухопутный мост в Крым, чтобы отрезать его от РФ

ВСУ весной планируют провести масштабное наступление, вместе с ними к этому готовятся и западные союзники Киева. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО, пожелавшего остаться неназванным.

Он заявил, что цель украинской стороны заключается в ликвидации сухопутного моста в Крым.

Чиновник добавил, что Запад планирует обеспечить ВСУ примерно 500 танками и бронетранспортерами. Наступление может состояться уже в мае, когда закончится весенняя распутица.



