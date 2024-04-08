Отрава в стильной упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Недавно Роскачество завершило исследование рафинированных растительных масел, проведя оценку 57 продуктов различных брендов на соответствие установленным стандартам качества.

По результатам анализа было установлено, что большинство масел соответствуют индустриальным требованиям, однако в отдельных случаях выявлены существенные нарушения.

Несколько марок, включая «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY», не удовлетворили уровень перекисного числа, основополагающий для оценки качества масла. Такие отклонения могут указывать на начальную стадию окисления масла, что негативно сказывается на его пищевой ценности и вкусовых характеристиках.

Кроме того, наблюдаемое расхождение в жирнокислотном составе масел «Кубань» и «GREEN RAY» вызывает вопросы о возможном наличии неподходящих компонентов в их составе, что может подвергать сомнению информацию на этикетках и прозрачность производственного процесса.

В отличие от упомянутых результатов, масла брендов «Добавкин», «Каролина», «Подворье» и «Слобода» были отмечены высокими оценками как качественные продукты, удостоившись российского знака качества, без замечаний со стороны экспертов.

Это исследование подчеркивает важность контроля качества пищевых продуктов, включая растительное масло, важную часть рациона для многих людей, влияющую на общее состояние здоровья. Подобные исследования играют ключевую роль в удержании доверия потребителей и обеспечении высокого качества товаров на рынке.