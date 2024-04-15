Отрава в красивой упаковке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое попало в черный список

В последнем исследовании Роскачеством было проведено тщательное изучение рафинированных растительных масел, представленных на российском рынке.

Подвергнутые проверке 57 продуктов различных производителей были оценены по соответствию установленным стандартам качества, что является важным аспектом для потребителей, ценящих здоровое питание.

Большинство протестированных масел соответствовали установленным критериям, но у некоторых производителей были обнаружены нарушения. Например, бренды "Солнце мое", "Кубань" и другие выявили отклонения в перекисном числе, что может указывать на начало процесса окисления масла, снижающего его питательную ценность и влияющего на вкус.

Также были отмечены расхождения в жирнокислотном составе у "Кубани" и "GREEN RAY", что вызвало опасения относительно точности состава этих продуктов и подчеркнуло необходимость строгого контроля качества.

С другой стороны, продукция брендов "Добавкин", "Каролина" и других получила высокие оценки и соответствие российскому стандарту качества, подтверждая их достоверность и безопасность для потребителей.

Заключения данного исследования имеют важное значение для потребителей, стремящихся к информированному выбору продуктов питания. Они подчеркивают важность контроля качества и прозрачности производства растительных масел, которые оказывают влияние на здоровье и благополучие людей.

Потребители должны быть осведомлены о качестве продуктов, которые они выбирают, и данное исследование напоминает о важности внимательного отношения к покупке пищевых продуктов, особенно к такому значимому продукту, как растительное масло.