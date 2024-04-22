Отрава в красивой упаковке: в Роскачестве назвали масло, которое попало в черный список
Проведенное исследование роскачеством включало тщательный анализ рафинированных растительных масел.
Среди 57 проверенных продуктов от различных производителей были выявлены нарушения у некоторых, включая известные бренды "Солнце Мое" и "Кубань", которые показали отклонения в перекисном числе, указывающие на начало процесса окисления.
Также были обнаружены различия в жирнокислотном составе масел от производителей "Кубань" и "Green Ray", что подчеркивает важность строгого контроля за качеством продукции. В то же время продукция от брендов "Добавкин", "Каролина" и других оценена высоко и соответствует российским стандартам качества.
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