Отрава в красивой упаковке: Росконтроль раскрыл марки кофе, которые лучше не брать даже по акции

Растворимый кофе продолжает завоевывать популярность среди россиян благодаря его легкости в приготовлении и доступности. Однако, последние отчеты Росконтроля указывают на существенные различия в качестве продуктов, предлагаемых на рынке.

Согласно последним исследованиям, растворимый кофе с 5% содержанием жира от брендов, таких как Monarch, Jardin, «Черная карта», «Московская кофейня на паях» и Nescafe, получил высокие оценки за качество использованных кофейных зерен. Эти продукты обеспечивают превосходный вкус и гарантированную безопасность для потребителей.

В контрасте с этим, некоторые бренды, включая «Жокей фаворит», «БонКафе» 3 в 1, «MacCoffee Favorite» и «Italica», подверглись критике за включение в состав растительных примесей, таких как цикорий или злаки, что может уменьшать чистоту кофе и нести риски для здоровья. Эти продукты были оценены как низкокачественные из-за использования ненатуральных добавок.

Рекомендации для осознанного выбора:

Проверка состава: Всегда читайте состав продукта, чтобы избежать нежелательных добавок.

Предпочтение проверенным брендам: Отдавайте предпочтение брендам с установленной репутацией качества.

Выбирая растворимый кофе, россияне сталкиваются с необходимостью внимательного отношения к качеству продукта, влияющему на здоровье. Широкий ассортимент на рынке предлагает разнообразные вкусовые решения, удовлетворяющие любые предпочтения и требования к безопасности.