Отрава в красивой упаковке: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше не брать даже по акции

Растворимый кофе продолжает набирать популярность среди россиян благодаря простоте приготовления и широкой доступности. Однако свежие отчеты Росконтроля выявили значительные различия в качестве продуктов, представленных на рынке, что делает выбор правильного продукта критически важным.

Рейтинги качества:

По последним исследованиям, растворимый кофе с 5% содержанием жира от таких брендов как Monarch, Jardin, «Черная карта», «Московская кофейня на паях» и Nescafe, выделяется благодаря высокому качеству использованных кофейных зерен. Эти продукты предоставляют отличный вкус и обеспечивают гарантию безопасности для потребителей.

Проблемы с качеством у других брендов:

В контрасте с высококачественными продуктами, некоторые бренды, включая «Жокей фаворит», «БонКафе» 3 в 1, «MacCoffee Favorite» и «Italica», подверглись критике за добавление в состав растительных примесей, таких как цикорий или злаки. Это снижает чистоту кофе и может нести риски для здоровья, делая эти продукты менее желательными с точки зрения качества.

Рекомендации для осознанного выбора:

Проверка состава: Всегда читайте этикетку продукта, чтобы избежать нежелательных добавок. Предпочтение проверенным брендам: Отдавайте предпочтение брендам, которые имеют устойчивую репутацию за качество своей продукции.

Выбирая растворимый кофе, россияне должны обращать внимание не только на вкус, но и на безопасность продукта. Широкий ассортимент предлагает множество вкусовых решений, каждое из которых должно соответствовать вашим требованиям к качеству и безопасности.