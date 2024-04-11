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Отрава в красивой упаковке: Роскачество раскрыло некачественное растительное масло

Отрава в красивой упаковке: Роскачество раскрыло некачественное растительное масло

mirtesen.ru

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Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, охватило обширный ассортимент рафинированных растительных масел разных производителей, целью которого была проверка соответствия продукции установленным нормативам качества.

Анализ показал, что большая часть изученных образцов масла соответствует ожидаемым стандартам. Впрочем, выявлены исключения среди определенных торговых марок, включая «Солнце мое» и «Кубань», где наблюдались проблемы, связанные с перекисным числом — показателем, критически важным для оценки качества продукта.

В частности, было замечено, что содержание жирных кислот в некоторых марках не соответствует заявленным значениям, что может указывать на использование некачественных ингредиентов в производстве.

С другой стороны, масла от «Добавкин» и «Каролина» продемонстрировали отличные результаты, подтверждая их высокое качество и безопасность для потребления.

Проведенное Роскачеством исследование акцентирует внимание на значимости регулярного контроля за качеством пищевых продуктов. Это не только способствует защите потребителей, но и стимулирует производителей поддерживать высокие стандарты качества.

Покупателям рекомендуется быть бдительными при выборе растительных масел, опираясь на результаты проверок и рекомендации экспертов, для обеспечения качественного и здорового питания.

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