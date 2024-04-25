Отрава в красивой упаковке: Роскачество раскрыло наихудшее масло

Недавнее исследование, проведенное роскачеством, включало подробный анализ рафинированных растительных масел.

Из 57 проверенных продуктов различных производителей были выявлены нарушения у некоторых, включая бренды "Солнце Мое" и "Кубань", с отклонениями в содержании перекисного числа, свидетельствующими о начале процесса окисления.

Также были обнаружены различия в жирнокислотном составе масел от "Кубани" и "Green Ray", что подчеркивает важность строгого контроля за качеством. Однако продукция брендов "Добавкин", "Каролина" и некоторых других была оценена высоко и соответствует российским стандартам качества.