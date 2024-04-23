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Отрава в красивой упаковке: Роскачество раскрыло масло, которое попало в черный список

Отрава в красивой упаковке: Роскачество раскрыло масло, которое попало в черный список

kp.ru

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Проведенное исследование Роскачеством включало детальный анализ рафинированных растительных масел.

Из 57 проверенных продуктов от различных производителей были выявлены нарушения у некоторых, включая бренды "Солнце мое" и "Кубань", с отклонениями в перекисном числе, указывающими на начало процесса окисления.

Также были обнаружены различия в жирнокислотном составе масел "Кубани" и "Green Ray", подчеркивающие необходимость строгого контроля качества. В то же время продукция "Добавкин", "Каролина" и других брендов была оценена высоко и соответствует российским стандартам качества.

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