Отрава в красивой упаковке: Роскачество раскрыло масло, которое попало в черный список

Проведенное исследование Роскачеством включало детальный анализ рафинированных растительных масел.

Из 57 проверенных продуктов от различных производителей были выявлены нарушения у некоторых, включая бренды "Солнце мое" и "Кубань", с отклонениями в перекисном числе, указывающими на начало процесса окисления.



Также были обнаружены различия в жирнокислотном составе масел "Кубани" и "Green Ray", подчеркивающие необходимость строгого контроля качества. В то же время продукция "Добавкин", "Каролина" и других брендов была оценена высоко и соответствует российским стандартам качества.