Отрава в красивой упаковке: Роскачество озвучило растительное масло, которое попало в черный список

Роскачество недавно завершило обширное исследование, анализируя качество 57 видов рафинированного растительного масла от разнообразных брендов, чтобы оценить их соответствие принятым нормам качества.

Результаты исследования показали, что большинство тестируемых образцов масел соответствует стандартам. Тем не менее в некоторых продуктах были выявлены несоответствия, особенно в таких марках, как «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY». Эти масла не прошли проверку на соответствие перекисному числу, критически важному показателю, определяющему свежесть и качество продукта.

Анализ также выявил различия в составе жирных кислот в продукции «Кубань» и «GREEN RAY», что может свидетельствовать о примеси некачественных компонентов. Эти результаты подчеркивают важность точности маркировки продукции и соблюдения производственных стандартов.

В контрасте с этим, масла брендов «Добавкин», «Каролина», «Подворье», и «Слобода» демонстрируют высокое качество, получив положительные отзывы экспертов и соответствующую маркировку качества.

Данное исследование подчеркивает критическую важность постоянного контроля качества в пищевой промышленности, особенно для продуктов, которые занимают центральное место в ежедневном питании людей, и влияют на их здоровье и благополучие. Эти данные служат для укрепления доверия потребителей, гарантируя им доступ к безопасным и качественным продуктам.