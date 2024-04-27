Отрава в красивой упаковке: Роскачество обнародовало наихудшее подсолнечное масло

Исследование, проведенное роскачеством, включало детальный анализ рафинированных растительных масел.

В ходе проверки 57 продуктов от различных производителей были обнаружены нарушения у некоторых из них, включая бренды "Солнце Мое" и "Кубань", у которых были отклонения в перекисном числе, свидетельствующие о начале процесса окисления.

Также были выявлены различия в жирнокислотном составе масел "Кубани" и "Green Ray", что подчеркивает важность строгого контроля качества продукции. В то же время продукция брендов "Добавкин", "Каролина" и других была высоко оценена и соответствует российским стандартам качества.