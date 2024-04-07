Отрава в красивой упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Недавно Роскачество завершило анализ рафинированных растительных масел, проверив 57 продуктов различных торговых марок на соответствие установленным стандартам качества.

По результатам проверки было выявлено, что большинство масел соответствует промышленным требованиям, однако были обнаружены значительные отклонения в некоторых случаях.

Некоторые из брендов, включая «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY», не прошли проверку на перекисное число, которое является ключевым индикатором качества масла. Эти отклонения указывают на возможное начало окисления масла, что негативно влияет на его пищевую ценность и вкус.

Также обнаружено расхождение в жирнокислотном составе масел «Кубань» и «GREEN RAY», что вызывает вопросы о возможном наличии неподходящих масел в их составе и подчеркивает важность точности маркировки и прозрачности производственного процесса.

В отличие от этих результатов, продукция таких брендов как «Добавкин», «Каролина», «Подворье» и «Слобода» получила высокие оценки и российскую марку качества без замечаний от специалистов.

Это исследование подчеркивает важность контроля качества пищевых продуктов, таких как растительное масло, которое играет значительную роль в рационе многих людей и оказывает влияние на их здоровье. Такие исследования необходимы для обеспечения доверия потребителей и гарантии качественной продукции на рынке.