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Отрава в красивой упаковке: Роскачество назвало масло, которое попало в черный список

Отрава в красивой упаковке: Роскачество назвало масло, которое попало в черный список

Надежда Острокол

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Проведенное исследование роскачеством включало детальный анализ рафинированных растительных масел. Из 57 проверенных продуктов от различных производителей выявлены нарушения у некоторых, включая бренды "Солнце Мое" и "Кубань", с отклонениями в перекисном числе, указывающими на начало процесса окисления.

Также выявлены различия в жирнокислотном составе масел "Кубани" и "Green Ray", подчеркивающие важность строгого контроля качества. Однако продукция "Добавкин", "Каролина" и других брендов оценена высоко и соответствует российским стандартам качества.

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