Отрава в красивой упаковке: эксперты Росконтроля назвали марки кофе, которые лучше не брать даже по акции

Растворимый кофе остаётся популярным выбором среди россиян благодаря его удобству и широкой доступности. Недавний отчёт Росконтроля выявил значительные различия в качестве растворимых кофейных продуктов, что подчеркивает необходимость внимательного выбора.

Рейтинги качества растворимого кофе:

Высокое качество: Растворимые кофе таких брендов, как Monarch, Jardin, «Черная карта», «Московская кофейня на паях» и Nescafe, отмечены за использование качественных кофейных зерен с 5% содержанием жира. Эти продукты обеспечивают отличный вкус и безопасность для потребителей.

Проблемы с качеством: Некоторые бренды, включая «Жокей фаворит», «БонКафе» 3 в 1, «MacCoffee Favorite» и «Italica», столкнулись с критикой за добавление растительных примесей, таких как цикорий или злаки. Это снижает чистоту кофе и может представлять риски для здоровья.

Рекомендации для осознанного выбора:

Проверка состава: Всегда внимательно читайте этикетку продукта, чтобы убедиться, что в составе нет нежелательных добавок. Предпочтение проверенным брендам: Выбирайте продукты брендов с установленной репутацией качества. Это поможет минимизировать риски, связанные с качеством и безопасностью. Обращение внимания на отзывы: Изучайте отзывы других покупателей о продуктах, чтобы получить представление о их реальном качестве и вкусовых качествах.

Выбор растворимого кофе в России требует внимательного подхода не только к вкусу, но и к качеству продукта. Осведомлённость о составе и производителе поможет вам наслаждаться вашим кофе без опасений за здоровье.