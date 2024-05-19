Отрава в красивой упаковке: эксперты Росконтроля назвали бренды кофе, которые лучше не брать даже по акции

Растворимый кофе продолжает оставаться популярным выбором среди россиян благодаря его удобству и доступности. Однако, свежий отчёт Росконтроля подчёркивает значительные различия в качестве продуктов, доступных на рынке, что делает внимательный выбор особенно важным.

Рейтинги качества:

Высокое качество: Бренды как Monarch, Jardin, «Черная карта», «Московская кофейня на паях» и Nescafe были высоко оценены за использование качественных кофейных зерен с 5% содержанием жира, обеспечивая отличный вкус и безопасность. Проблемы с качеством: В то время как «Жокей фаворит», «БонКафе» 3 в 1, «MacCoffee Favorite» и «Italica» подверглись критике за включение растительных примесей, таких как цикорий или злаки, что потенциально снижает чистоту кофе и угрожает здоровью.

Рекомендации для осознанного выбора:

Проверка состава: Всегда тщательно читайте информацию на этикетке, чтобы избежать нежелательных добавок в составе.

Предпочтение проверенным брендам: Отдавайте предпочтение продукции с установленной репутацией качества, что поможет минимизировать риски.

Изучение отзывов: Ознакомьтесь с отзывами других покупателей, чтобы получить реальное представление о качестве и вкусе продукта.

Выбор растворимого кофе в России требует внимания как к вкусу, так и к качеству продукта. Будьте осведомлены о составе и происхождении кофе, чтобы ваш выбор был не только вкусным, но и безопасным.