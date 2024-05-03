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Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве озвучили наихудшее растительное масло

Новое исследование Роскачества проанализировало 57 видов рафинированных растительных масел от различных производителей, включая известные бренды, такие как "Солнце Мое" и "Кубань", и выявило заметные различия в их качестве.

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Новое исследование Роскачества проанализировало 57 видов рафинированных растительных масел от различных производителей, включая известные бренды, такие как "Солнце Мое" и "Кубань", и выявило заметные различия в их качестве.

Основные результаты исследования:

Проблемы с окислением:
Исследование выявило, что некоторые масла, включая продукцию "Солнце Мое" и "Кубань", имели высокие значения перекисных чисел, что указывает на начало процесса окисления. Это может негативно сказаться на пищевой ценности масла и составлять угрозу для здоровья при его употреблении.

Разнообразие жирных кислот:
Были обнаружены существенные различия в жирнокислотном составе различных масел, в том числе между продукцией компаний "Кубань" и "Green Ray". Такие различия могут серьезно влиять на питательные свойства продукта, подчеркивая важность строгого контроля качества при производстве.

Высокая оценка отдельных брендов:
В то время как у некоторых масел были выявлены проблемы с качеством, продукция брендов "Добавкин" и "Каролина" получила высокие оценки за соответствие российским стандартам качества и была рекомендована для использования благодаря своей надежности.

Это исследование открывает важные сведения о качестве широко используемых продуктов, помогая потребителям принимать информированные решения в пользу здорового питания и избегания потенциально вредных продуктов.

Рекомендации Роскачества:
Избегайте покупки масел с высокими показателями перекисных чисел для предотвращения риска окисления.

Обратите внимание на баланс жирных кислот, выбирая масла с оптимальным и питательным составом.

Предпочитайте проверенные бренды, соответствующие государственным стандартам качества.

Эти рекомендации подчеркивают важность качественного выбора продуктов и его влияние на здоровье и благополучие потребителей, способствуя формированию здоровых потребительских привычек.

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