Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве озвучили наихудшее растительное масло
Новое исследование Роскачества проанализировало 57 видов рафинированных растительных масел от различных производителей, включая известные бренды, такие как "Солнце Мое" и "Кубань", и выявило заметные различия в их качестве.
Основные результаты исследования:
Проблемы с окислением:
Исследование выявило, что некоторые масла, включая продукцию "Солнце Мое" и "Кубань", имели высокие значения перекисных чисел, что указывает на начало процесса окисления. Это может негативно сказаться на пищевой ценности масла и составлять угрозу для здоровья при его употреблении.
Разнообразие жирных кислот:
Были обнаружены существенные различия в жирнокислотном составе различных масел, в том числе между продукцией компаний "Кубань" и "Green Ray". Такие различия могут серьезно влиять на питательные свойства продукта, подчеркивая важность строгого контроля качества при производстве.
Высокая оценка отдельных брендов:
В то время как у некоторых масел были выявлены проблемы с качеством, продукция брендов "Добавкин" и "Каролина" получила высокие оценки за соответствие российским стандартам качества и была рекомендована для использования благодаря своей надежности.
Это исследование открывает важные сведения о качестве широко используемых продуктов, помогая потребителям принимать информированные решения в пользу здорового питания и избегания потенциально вредных продуктов.
Рекомендации Роскачества:
Избегайте покупки масел с высокими показателями перекисных чисел для предотвращения риска окисления.
Обратите внимание на баланс жирных кислот, выбирая масла с оптимальным и питательным составом.
Предпочитайте проверенные бренды, соответствующие государственным стандартам качества.
Эти рекомендации подчеркивают важность качественного выбора продуктов и его влияние на здоровье и благополучие потребителей, способствуя формированию здоровых потребительских привычек.
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