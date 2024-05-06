Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве озвучили наихудшее подсолнечное масло
Последнее исследование Роскачества, в ходе которого было изучено 57 видов рафинированных растительных масел различных производителей, включая такие известные бренды, как «Солнце Мое» и «Кубань», выявило существенные различия в их качестве.
Основные выводы из исследования:
Проблемы с окислением:
Данный анализ указывает на высокие показатели перекисных чисел у некоторых масел, включая продукцию «Солнце Мое» и «Кубань», что свидетельствует о начальных признаках окисления. Это может ухудшать пищевую ценность масла и представлять опасность для здоровья при его употреблении.
Разнообразный жирнокислотный состав:
Были выявлены значительные различия в профиле жирных кислот между рафинированными маслами различных производителей, включая марки «Кубань» и «Green Ray». Эти различия могут сильно влиять на питательные свойства продукта, подчеркивая важность контроля качества.
Положительные отзывы о некоторых брендах:
В то время как некоторые масла показали проблемы, продукция брендов «Добавкин» и «Каролина» получила высокие оценки за соответствие российским стандартам качества и рекомендована для использования благодаря стабильности.
Данное исследование предоставляет важную информацию о качестве широко используемых продуктов, помогая потребителям сделать осознанный выбор в пользу здорового питания и избегания потенциально вредных продуктов.
Рекомендации Роскачества:
- Избегайте покупки масел с высокими показателями перекисных чисел, чтобы снизить риск окисления.
- Обратите внимание на баланс жирных кислот и выбирайте масла с оптимальным и питательным составом.
- Отдавайте предпочтение проверенным брендам, соответствующим государственным стандартам качества.
Эти выводы подчеркивают важность выбора высококачественных продуктов и их влияние на здоровье.
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