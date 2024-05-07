Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве озвучили худшее подсолнечное масло
Новое исследование Роскачества оценило 57 типов рафинированных растительных масел различных производителей, включая знаменитые бренды, такие как «Солнце Мое» и «Кубань», и выявило заметные различия в их качестве.
Важные выводы исследования:
Проблемы с окислением:
Исследование показало, что некоторые масла, включая масла от «Солнце Мое» и «Кубань», имели высокие перекисные числа, указывающие на начальные признаки окисления. Это может снизить пищевую ценность продукта и представлять опасность для здоровья при употреблении.
Разнообразие жирнокислотного состава:
Были выявлены значительные различия в профиле жирных кислот между разными маслами, такими как масла от «Кубани» и «Green Ray». Эти различия могут значительно влиять на питательные свойства продукта, подчеркивая важность строгого контроля качества.
Высокая оценка некоторых брендов:
Несмотря на проблемы качества у некоторых продуктов, масла брендов «Добавкин» и «Каролина» были признаны с высокими оценками за соответствие российским стандартам качества и рекомендованы для использования благодаря их стабильности.
Исследование Роскачества предоставляет важные сведения о качестве широко распространенных продуктов, помогая потребителям принимать информированные решения в пользу здорового питания и избегания потенциально вредных продуктов.
Рекомендации Роскачества:
Избегайте покупки масел с высоким перекисным числом, чтобы уменьшить риск окисления.
Обратите внимание на баланс жирных кислот при выборе масел с оптимальным и питательным профилем.
Давайте предпочтение проверенным брендам, которые соответствуют государственным стандартам качества.
Эти выводы подчеркивают важность осознанного выбора продуктов и их влияния на здоровье и благополучие потребителей, помогая им развивать более здоровые потребительские привычки.
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