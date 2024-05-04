Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве назвали самое худшее растительное масло

Недавно проведенное исследование Роскачества, включавшее анализ 57 видов рафинированных растительных масел от разнообразных производителей, в том числе известных брендов как «Солнце Мое» и «Кубань», показало значительные различия в качестве продукции.

Основные находки исследования:

Индикации окисления:

Результаты показали, что масла отдельных брендов, включая «Солнце Мое» и «Кубань», демонстрировали повышенные уровни перекисных чисел, что свидетельствует о процессах окисления. Такое состояние может снизить пищевую ценность масла и представлять потенциальную опасность для здоровья.

Разнообразие в жирнокислотных профилях:

Исследование выявило вариации в составе жирных кислот между различными марками масел, например между продукцией «Кубани» и «Green Ray». Эти различия влияют на питательные характеристики масел, подчеркивая необходимость строгого контроля качества.

Высокие показатели качества у определенных брендов:

Несмотря на выявленные проблемы, масла марок «Добавкин» и «Каролина» получили высокие оценки за соответствие российским стандартам и рекомендованы к употреблению благодаря их стабильности и качеству.

Рекомендации Роскачества:

Избегайте приобретения масел с высокими перекисными числами для уменьшения риска потребления окисленных продуктов. Выбирайте масла с оптимальным жирнокислотным составом для балансированного питания. Отдавайте предпочтение брендам, прошедшим строгий контроль качества и соответствующим государственным стандартам.

Результаты исследования Роскачества подчеркивают значимость осознанного выбора растительных масел. Они не только влияют на качество питания, но и на общее здоровье и благополучие потребителей, подталкивая к более здоровым потребительским привычкам.