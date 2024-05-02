Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве назвали наихудшее растительное масло

Новое исследование, проведенное Роскачеством, изучило 57 типов рафинированных растительных масел различных производителей, и выявило существенные различия в их качестве.

Основные выводы исследования:

Проблемы с окислением:

Исследование выявило высокие значения перекисных чисел у масел некоторых производителей, включая "Солнце Мое" и "Кубань", указывающие на начальные признаки окисления. Это состояние может негативно повлиять на пищевую ценность масла и представлять угрозу для здоровья при его употреблении.

Разнообразие жирнокислотного состава:

Были обнаружены значительные различия в профиле жирных кислот между разными маслами, например, между продукцией "Кубани" и "Green Ray". Эти различия могут существенно влиять на питательные свойства продукта, подчеркивая важность строгого контроля качества.

Высокие оценки для определенных брендов:

В то время как некоторые масла показали проблемы с качеством, продукция брендов "Добавкин" и "Каролина" получила высокую оценку за соответствие российским стандартам качества и была рекомендована к употреблению благодаря своей стабильности.

Это исследование Роскачества предоставляет важную информацию о качестве широко используемых продуктов, помогая потребителям принимать осознанные решения в пользу здорового питания и избегания потенциально вредных продуктов.

Рекомендации Роскачества:

Избегайте приобретения масел с высоким перекисным числом для снижения риска окисления.

Обращайте внимание на баланс жирных кислот при выборе масел с оптимальным и питательным профилем.

Предпочитайте проверенные бренды, соответствующие государственным стандартам качества.

Эти выводы подчеркивают важность осознанного выбора продуктов и их влияние на здоровье и благополучие потребителей, направляя их к более здоровым потребительским привычкам.