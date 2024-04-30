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Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве назвали масло, которое попало в черный список

Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве назвали масло, которое попало в черный список

ketokotleta.ru

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Недавнее исследование Роскачества, охватившее 57 видов рафинированных растительных масел от различных производителей, в том числе известных брендов «Солнце Мое» и «Кубань», выявило значительные различия в качестве этих продуктов.

Основные выводы исследования:

Проблемы с перекисным числом:

Исследование показало, что масла от некоторых производителей, включая «Солнце Мое» и «Кубань», имеют отклонения в перекисном числе. Этот показатель свидетельствует о начале процесса окисления, что может снижать пищевую ценность масла и его безопасность для потребления.

Были обнаружены существенные различия в составе жирных кислот между маслами, например, между продукцией «Кубани» и «Green Ray». Это подчеркивает необходимость строгого контроля качества, так как жирнокислотный профиль напрямую влияет на питательные свойства масла.

В то время как у некоторых масел были выявлены проблемы, масла брендов «Добавкин» и «Каролина» получили высокие оценки и соответствуют всем российским стандартам качества, рекомендуемы к использованию из-за их стабильности и высокого качества.

Это исследование предоставляет важную информацию о качестве продуктов, широко используемых в ежедневном питании. Осведомлённость о качестве масел позволяет потребителям делать более обоснованный выбор, способствующий здоровому питанию и избеганию продуктов, которые могут представлять риск для здоровья.

На основании результатов исследования Роскачество советует потребителям:

  • Избегать покупки масел с высоким перекисным числом из-за риска окисления.
  • Обращать внимание на состав жирных кислот, выбирая масла с балансированным и питательным профилем.
  • Отдавать предпочтение проверенным брендам, соответствующим государственным стандартам качества.

Эти результаты подчеркивают важность выбора качественных продуктов и влияние такого выбора на общее здоровье и благополучие потребителей, помогая им совершать осознанные покупки в будущем.

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