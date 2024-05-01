Отрава в красивой бутылке: в Роскачестве назвали худшее растительное масло

Новое исследование Роскачества, в котором было рассмотрено 57 типов рафинированных растительных масел от разных производителей, включая такие популярные бренды как «Солнце Мое» и «Кубань», выявило значительные различия в их качестве.

Основные выводы из исследования:

Проблемы с окислением:

Анализ показал, что у масел некоторых производителей, включая «Солнце Мое» и «Кубань», наблюдались высокие перекисные числа, указывающие на начальные стадии окисления. Это состояние ухудшает пищевую ценность масла и может представлять угрозу для здоровья при употреблении.

Разнообразие жирнокислотного состава:

Были выявлены значительные отличия в профиле жирных кислот между маслами, например, между продукцией «Кубани» и «Green Ray». Различия в жирнокислотном составе могут существенно влиять на питательные свойства продукта, что подчеркивает важность строгого контроля качества.

Высокие оценки некоторых брендов:

В то время как некоторые масла показали проблемы в качестве, продукция брендов «Добавкин» и «Каролина» была высоко оценена за соответствие российским стандартам качества и рекомендована к использованию благодаря их стабильности.

Это исследование Роскачества открывает важную информацию о качестве широко используемых продуктов, помогая потребителям совершать осознанный выбор в пользу здорового питания и избегания потенциально вредных продуктов.

Рекомендации Роскачества:

Избегайте покупки масел с высоким перекисным числом, чтобы минимизировать риск окисления.

Обращайте внимание на баланс жирных кислот, выбирая масла с оптимальным и питательным профилем.

Отдавайте предпочтение проверенным брендам, которые соответствуют государственным стандартам качества.

Эти выводы подчеркивают важность качественного выбора продуктов и его влияние на здоровье и благополучие потребителей, ведя их к более здоровым потребительским привычкам.