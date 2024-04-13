Отрава в красивой бутылке: Роскачество раскрыло некачественное растительное масло
iuldash.ru
Роскачество провело детальное исследование, охватившее широкий спектр рафинированных растительных масел от различных брендов, с целью оценки их соответствия установленным стандартам качества.
Результаты анализа выявили, что большинство тестируемых образцов удовлетворяют требуемым критериям качества. Однако, исключения были обнаружены у некоторых марок, таких как «Солнце мое» и «Кубань», где проблемы были связаны с перекисным числом — ключевым индикатором качества продукции.
Конкретно указывается на отклонения в содержании жирных кислот у указанных производителей, что может сигнализировать о применении некачественных компонентов в процессе производства.
В то же время, масла под брендами «Добавкин» и «Каролина» показали превосходные характеристики, подтверждая их высокую качественную планку и безопасность для потребления.
Исследование Роскачества подчеркивает необходимость постоянного качественного контроля пищевой продукции, что не только защищает интересы потребителей, но и стимулирует производителей на поддержание оптимальных стандартов.
Для гарантии качественного и здорового питания потребителям советуется внимательно выбирать растительные масла, опираясь на проверенные данные и экспертные оценки в этой области.
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