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Отрава в красивой бутылке: Роскачество озвучило растительное масло, которое попало в черный список

На российском рынке представлено огромное количество растительных масел. Но как не ошибиться в выборе и купить качественный и полезный продукт? Роскачество провело масштабное исследование 57 видов масла, чтобы разобраться в этом вопросе.

feedlot.ru

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На российском рынке представлено огромное количество растительных масел — на любой вкус и кошелек. Но как не ошибиться в выборе и купить действительно качественный и полезный продукт? Роскачество провело масштабное исследование 57 видов масла, чтобы помочь потребителям разобраться в этом вопросе.

Есть вопросы!

В целом, большинство образцов соответствуют требованиям стандартов. Однако не обошлось и без нарушений.

«Солнце мое» и «Кубань»: в масле этих марок обнаружено превышение нормы перекисных чисел. Это значит, что продукт начал окисляться, а значит, его вкус и полезные свойства ухудшились.

«Кубань» и «GREEN RAY»: у этих производителей возникли вопросы к составу жирных кислот — он не соответствует заявленному на этикетке.

Кому можно доверять?

Высокие оценки экспертов получили масла «Добавкин» и «Каролина» — они полностью соответствуют российским стандартам качества.

Что это значит для нас, потребителей?

Исследование Роскачества в очередной раз подтвердило: к выбору продуктов питания, даже таких привычных, как растительное масло, нужно подходить внимательно.

Несколько советов:

  • Всегда читайте информацию на этикетке, обращайте внимание на состав, сроки годности и условия хранения.
  • Не гонитесь за самой низкой ценой — часто она бывает признаком невысокого качества.
  • Отдавайте предпочтение проверенным брендам, которые заботятся о своей репутации.

Здоровое питание — это не сложно! Просто нужно быть чуть более внимательным к тому, что мы едим.

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