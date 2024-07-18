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Отрава в красивой бутылке: Роскачество озвучило растительное масло, которое добавлено в черный список

В условиях обширного ассортимента растительных масел на российском рынке, потребители зачастую сталкиваются с трудностью выбора качественного продукта. Роскачество предприняло масштабное исследование, чтобы облегчить этот выбор.

toptver.ru

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В условиях обширного ассортимента растительных масел на российском рынке, потребители зачастую сталкиваются с трудностью выбора качественного продукта. Роскачество предприняло масштабное исследование, оценив 57 различных видов масел, чтобы облегчить этот выбор.

Основные выводы исследования

Анализ показал, что большинство изученных образцов соответствуют действующим стандартам. Но в некоторых случаях были выявлены нарушения. Масла брендов «Солнце мое» и «Кубань» показали превышение уровня перекисных чисел, что свидетельствует о начале процесса окисления, негативно влияющего на вкусовые и полезные качества продукта.

Кроме того, у производителей «Кубань» и «GREEN RAY» возникли вопросы к составу жирных кислот, который не соответствовал указанному на упаковке.

Масла, которым можно доверять

Масла марок «Добавкин» и «Каролина» были высоко оценены экспертами и полностью соответствовали российским стандартам качества. Эти продукты представляют собой надежный выбор для потребителей.

Рекомендации для потребителей

Исследование подчеркивает важность тщательного выбора растительных масел. Вот несколько советов для потребителей:

  • Внимательно читайте этикетку: проверяйте состав, сроки годности и условия хранения.
  • Не преследуйте низкую цену: она может быть индикатором низкого качества.
  • Предпочтение проверенным брендам: выбирайте производителей с устойчивой репутацией.

Здоровое питание начинается с осознанного выбора, и знания, полученные из исследований Роскачества, могут значительно помочь в этом процессе. Это позволяет потребителям не только наслаждаться вкусом продуктов, но и получать пользу, которую они приносят.

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