Отрава в красивой бутылке: Роскачество обнародовало растительное масло, которое попало в черный список

Роскачество провело глубокое исследование, в рамках которого были проанализированы рафинированные растительные масла, представленные на российском рынке.

Этот обзор, охватывающий 57 продуктов от различных производителей, направлен на оценку их соответствия установленным стандартам качества, что является ключевым моментом для потребителей, следящих за своим здоровьем и питанием.

Большинство рассмотренных масел соответствуют установленным критериям качества, однако несколько образцов оказались не безупречными. Например, продукция брендов «Солнце мое» и «Кубань» показала некоторые отклонения в перекисном числе, что может сигнализировать о потенциальном окислении масла и ухудшении его качества.

Важным аспектом стало также обнаружение различий в жирнокислотном составе масел «Кубань» и «GREEN RAY», что может привести к вопросам относительно точности заявленного состава продуктов. Это подчеркивает необходимость строгого контроля качества на всех этапах производства и распределения.

С другой стороны, масла от таких брендов, как «Добавкин» и «Каролина», были отмечены высокими оценками и признаны соответствующими российским стандартам качества. Это подтверждает их надежность и безопасность для потребителей.

Результаты данного исследования имеют важное значение для потребителей, помогая им сделать информированный выбор продуктов питания, ориентируясь на их качество и безопасность. Это подчеркивает необходимость более строгого контроля качества и прозрачности в производстве растительных масел, что способствует поддержанию здорового образа жизни.