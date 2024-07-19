Отрава в красивой бутылке: Роскачество обнародовало растительное масло, которое добавлено в черный список

На полках магазинов представлен огромный ассортимент растительных масел, и выбор качественного продукта может стать настоящим вызовом. Роскачество провело анализ 57 разных видов масел и выявило, что не все продукты соответствуют ожиданиям.

Почему не все масла одинаково полезны?

В исследованных образцах масел марок «Солнце мое» и «Кубань» обнаружены высокие уровни перекисных чисел, что указывает на начавшийся процесс окисления, ухудшающий вкус и полезные свойства продукта. Кроме того, в маслах «Кубань» и «GREEN RAY» содержание жирных кислот отличалось от заявленного на упаковке.

Какие масла заслуживают доверия?

По результатам анализа масла марок «Добавкин» и «Каролина» показали себя с лучшей стороны, полностью соответствуя российским стандартам качества.

Как выбрать качественное масло?

Тщательно изучайте информацию на упаковке: важно проверять состав продукта, сроки годности и условия хранения.

Не преследуйте низкую цену: часто она может указывать на компромисс в качестве.

Отдавайте предпочтение проверенным производителям: выбирайте продукцию от брендов с устойчивой репутацией на рынке.

Осознанный выбор растительного масла — это важный компонент здорового питания, который поможет вам извлекать максимальную пользу из каждой приготовленной блюда.