Отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

В недавнем исследовании Роскачеством был проведен тщательный анализ рафинированных растительных масел, представленных на российском рынке.

В ходе проверки 57 продуктов различных брендов оценивались на соответствие стандартам качества, что имеет огромное значение для потребителей, стремящихся к здоровому питанию.

Большинство проверенных масел соответствуют установленным критериям качества, однако в результатах проверки обнаружены несоответствия у некоторых производителей. Бренды, такие как «Солнце мое», «Кубань» и другие, показали отклонения в перекисном числе, что может свидетельствовать о начале процесса окисления масла, уменьшая его питательную ценность и портя вкус.

Кроме того, расхождения в жирнокислотном составе у «Кубань» и «GREEN RAY» вызывают опасения относительно точности состава этих продуктов, подчеркивая необходимость строгого контроля качества.

В то же время, продукция брендов «Добавкин», «Каролина» и других была отмечена высокими оценками и получила подтверждение российского стандарта качества, что говорит о их надежности и безопасности для потребителей.

Результаты этого исследования являются критически важными для потребителей, стремящихся к осознанному выбору продуктов питания. Они подчеркивают важность качественного контроля и прозрачности производства растительных масел, влияющих на здоровье и благополучие людей.

Потребители должны быть осведомлены о качестве продуктов, которые они выбирают, и данное исследование служит напоминанием о необходимости внимательного подхода к покупке пищевых продуктов, особенно таких важных, как растительное масло.

Читайте также: