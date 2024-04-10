Отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список
imghub.ru
В недавнем исследовании Роскачеством был проведен тщательный анализ рафинированных растительных масел, представленных на российском рынке.
В ходе проверки 57 продуктов различных брендов оценивались на соответствие стандартам качества, что имеет огромное значение для потребителей, стремящихся к здоровому питанию.
Большинство проверенных масел соответствуют установленным критериям качества, однако в результатах проверки обнаружены несоответствия у некоторых производителей. Бренды, такие как «Солнце мое», «Кубань» и другие, показали отклонения в перекисном числе, что может свидетельствовать о начале процесса окисления масла, уменьшая его питательную ценность и портя вкус.
Кроме того, расхождения в жирнокислотном составе у «Кубань» и «GREEN RAY» вызывают опасения относительно точности состава этих продуктов, подчеркивая необходимость строгого контроля качества.
В то же время, продукция брендов «Добавкин», «Каролина» и других была отмечена высокими оценками и получила подтверждение российского стандарта качества, что говорит о их надежности и безопасности для потребителей.
Результаты этого исследования являются критически важными для потребителей, стремящихся к осознанному выбору продуктов питания. Они подчеркивают важность качественного контроля и прозрачности производства растительных масел, влияющих на здоровье и благополучие людей.
Потребители должны быть осведомлены о качестве продуктов, которые они выбирают, и данное исследование служит напоминанием о необходимости внимательного подхода к покупке пищевых продуктов, особенно таких важных, как растительное масло.
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