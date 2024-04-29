Отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало масло, которое попало в черный список

Недавно проведенное исследование Роскачества, в котором анализировались рафинированные растительные масла, выявило как высококачественные продукты, так и те, что вызывают определенные опасения.

Исследование охватило 57 продуктов от различных производителей, включая такие известные бренды, как «Солнце Мое» и «Кубань».

Основные находки исследования:

Проблемы с перекисным числом

Некоторые масла, включая продукцию от «Солнце Мое» и «Кубань», показали отклонения в перекисном числе, что является индикатором начала процесса окисления. Это означает, что масло начало портиться, что может снижать его пищевую ценность и безопасность.

Различия в жирнокислотном составе

Существенные различия в жирнокислотном составе масел «Кубани» и «Green Ray» подчеркнули важность строгого контроля качества. Жирнокислотный профиль влияет на питательные качества масла и его пригодность к использованию в пищу.

Высокие оценки некоторых брендов

В то время как у некоторых масел были выявлены проблемы, продукция таких брендов, как «Добавкин» и «Каролина», получила высокие оценки и соответствует всем российским стандартам качества. Эти масла рекомендуются к использованию благодаря их стабильности и высокому качеству.

Значение исследования для потребителей

Это исследование имеет большое значение для потребителей, так как предоставляет важную информацию о качестве продуктов, которые многие используют ежедневно. Понимание, какие масла являются безопасными и качественными, может помочь сделать осознанный выбор и избежать потребления продуктов, которые могут нанести вред здоровью.

Рекомендации Роскачества

На основе результатов исследования Роскачество рекомендует потребителям:

Избегать покупки масел с высоким перекисным числом, так как они могут быть окислены.

Обращать внимание на состав жирных кислот и предпочитать масла с балансированным и питательным профилем.

Отдавать предпочтение продукции проверенных брендов, которые соответствуют государственным стандартам качества.

Результаты этого исследования помогают улучшить понимание текущего состояния рынка рафинированных растительных масел в России и подчеркивают необходимость внимательного отношения к выбору продуктов питания. Потребители теперь могут использовать эту информацию для совершения более осознанных покупок, обеспечивая тем самым лучшее питание для себя и своих семей.