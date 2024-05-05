Недавнее исследование Роскачества, охватившее 57 видов рафинированных растительных масел от различных производителей, включая такие известные бренды, как «Солнце Мое» и «Кубань», выявило значительные различия в качестве продукции, что может влиять на ваше здоровье и питание.

Основные выводы исследования:

Индикации окисления: Некоторые масла показали повышенные уровни перекисных чисел, что является индикатором окисления. Окисленные масла могут снижать пищевую ценность продукта и представлять риски для здоровья. Жирнокислотные профили: Обнаружены значительные различия в составе жирных кислот между марками, что влияет на питательные свойства масел. Например, продукция «Кубани» и «Green Ray» показала разное содержание жирных кислот. Высокие показатели качества у отдельных брендов: Вопреки выявленным проблемам, масла марок «Добавкин» и «Каролина» были высоко оценены за стабильность и качество, соответствуя российским стандартам.

Рекомендации Роскачества для потребителей:

Избегайте масел с высокими перекисными числами: Это поможет уменьшить риск потребления окисленных продуктов, опасных для здоровья.

Выбирайте масла с оптимальным жирнокислотным составом: Такие продукты обеспечивают балансированное питание и способствуют поддержанию здоровья.

Отдавайте предпочтение проверенным брендам: Бренды, прошедшие строгий контроль качества и соответствующие государственным стандартам, обычно предлагают более надежные и безопасные продукты.

Результаты этого исследования подчеркивают важность осознанного выбора растительных масел, которые не только влияют на качество вашего питания, но и на общее здоровье. Это знание позволяет потребителям делать более обоснованный выбор на полках магазинов, что способствует развитию здоровых потребительских привычек.