Отрава в красивой бутылке: эксперты Роскачества озвучили растительное масло, которое добавлено в черный список

Выбор безопасного для здоровья растительного масла на прилавках магазинов может быть непростой задачей. Роскачество провело анализ 57 образцов растительных масел и выявило, что далеко не все продукты оправдывают ожидания потребителей.

Подводные камни популярных марок

В ходе исследования масла под брендами «Солнце мое» и «Кубань» показали неудовлетворительные результаты. В них обнаружено повышенное перекисное число, что указывает на начавшийся процесс окисления. Такое масло может потерять не только свой вкус, но и полезные свойства. К тому же, жирнокислотный состав в масле «Кубань» и «GREEN RAY» расходится с указанными на упаковке данными, что ставит под сомнение их качество.

Надежные производители

С другой стороны, масла марок «Добавкин» и «Каролина» прошли проверку на ура, полностью соответствуя требованиям российских стандартов. Это говорит о высоком уровне контроля качества этих производителей.

Рекомендации по выбору масла

Чтобы сделать правильный выбор растительного масла, потребителям следует придерживаться нескольких простых правил:

Изучение этикетки: Внимательно ознакомьтесь с составом, проверьте сроки годности и условия хранения.

Цена и качество: Не преследуйте цель сэкономить на стоимости, так как низкая цена зачастую говорит о компромиссе в качестве.

Доверие к брендам: Отдавайте предпочтение продукции от производителей с устоявшейся репутацией и положительными отзывами.

Правильный выбор растительного масла играет важную роль в поддержании здорового питания и благополучия. Результаты исследования Роскачества помогут потребителям сделать осознанный выбор в пользу качества и надежности.