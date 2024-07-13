Отрава в красивой бутылке: эксперты Роскачества обнародовали растительное масло, которое попало в черный список

В последнем исследовании, проведенном Роскачеством, был осуществлен глубокий анализ рафинированных растительных масел, доступных на российском рынке.

Исследование охватило 57 различных продуктов от многих известных брендов, призванное выявить соответствие текущим стандартам качества, что крайне важно для сторонников здорового питания.

Основные выводы исследования

Хотя большинство проверенных масел соответствовали установленным нормам, результаты выявили определенные проблемы у некоторых производителей. Продукция брендов таких как «Солнце мое» и «Кубань» обнаружила превышение перекисного числа, что указывает на начало процесса окисления масла. Это снижает питательную ценность продукта и ухудшает его вкусовые качества.

Также были обнаружены несоответствия в жирнокислотном составе продуктов от «Кубань» и «GREEN RAY», вызвавшие беспокойство относительно достоверности заявленного состава этих масел. Эти результаты подчеркивают критическую необходимость усиленного контроля качества со стороны производителей, сообщает pg11.

Позитивные моменты

С другой стороны, бренды как «Добавкин» и «Каролина» получили высокие оценки за качество и полностью соответствуют российским ГОСТ, что делает их надежным выбором для потребителей.

Значение исследования для потребителей

Результаты этого исследования играют ключевую роль для потребителей, которые стремятся сделать осознанный выбор при покупке пищевых продуктов. Они подчеркивают необходимость тщательного подхода к выбору растительных масел, влияющих на здоровье и благополучие.

Это исследование напоминает о важности внимательного изучения состава и качества пищевых продуктов. Потребители должны быть информированы и внимательны, выбирая продукты, особенно такие значимые, как растительное масло, чтобы обеспечить здоровое питание и поддержание благополучия.