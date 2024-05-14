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Отрава в красивой банке: Росконтроль раскрыл марки кофе, которые лучше не брать даже по акции

Растворимый кофе завоевал популярность в России благодаря своей простоте приготовления и доступной стоимости. Однако, как показывает последний анализ Росконтроля, не вся продукция на рынке соответствует требованиям качества и безопасности.

shopozz.ru

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Растворимый кофе завоевал популярность в России благодаря своей простоте приготовления и доступной стоимости. Однако, как показывает последний анализ Росконтроля, не вся продукция на рынке соответствует требованиям качества и безопасности, выявляя значительные различия между брендами.

Лучшие марки растворимого кофе:

По итогам исследования, которое оценивало растворимый кофе на 5% жирности, были выделены бренды, демонстрирующие высокие стандарты качества и безопасности. Среди них — Monarch, Jardin, «Черная карта», «Московская кофейня на паяхъ», Nescafe. Эти производители используют в своей продукции исключительно настоящие кофейные зерна без искусственных добавок, что гарантирует отличный вкус и безопасность для потребителей.

Бренды с низкими оценками:

В то же время исследование выявило марки, продукция которых содержит растительные примеси, такие как цикорий или злаки, что не соответствует стандартам чистого кофе. К таким брендам относятся «Жокей фаворит», «БонКафе» 3 в 1, «MacCoffee Favorite», и «Italica». Эти продукты получили низкие оценки и были признаны некачественными, а их употребление может быть вредным для здоровья.

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