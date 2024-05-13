Отрава в красивой банке: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не брать даже по акции

Растворимый кофе завоевал сердца россиян своей простотой в приготовлении и доступной ценой. Однако, как выяснили эксперты Росконтроля, не все бренды предлагают продукт одинакового качества и безопасности. Недавнее исследование позволило определить, какие марки растворимого кофе стоит выбирать, а от каких лучше держаться подальше.

Лучшие марки растворимого кофе

По результатам экспертизы, следующие бренды были признаны лучшими и безопасными для употребления:

Monarch

Jardin

«Черная карта»

«Московская кофейня на паяхъ»

Nescafe

Эти марки предлагают растворимый кофе высокого качества, произведенный исключительно из настоящих кофейных зерен. Они выделяются не только своим приятным вкусом, но и безопасностью для здоровья, что делает их отличным выбором для ежедневного употребления.

Некачественный и фальсифицированный кофе

К сожалению, не все бренды могут похвастаться таким же уровнем качества. В ходе исследования были выявлены несколько марок, которые содержат примеси растительного происхождения, такие как цикорий или злаковые культуры, вместо натурального кофе. Эти бренды были признаны фальсификатом:

«Жокей фаворит»

«БонКафе» 3 в 1

«Italica»

«MacCoffee Favorite»

Эти продукты не соответствуют стандартам качества и могут быть вредны для здоровья.

Полезные советы по выбору растворимого кофе

Чтобы выбрать качественный растворимый кофе и избежать фальсификата, следуйте следующим рекомендациям:

Изучайте состав: Обращайте внимание на состав, указанный на упаковке. Настоящий кофе должен состоять исключительно из 100% кофейных зерен без примесей.

Обращайте внимание на цену: Качественный продукт не может быть слишком дешевым. Слишком низкая цена может указывать на низкое качество или наличие заменителей.

Выбирайте проверенных производителей: Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам, которые зарекомендовали себя на рынке.

Проверяйте упаковку: Кофе должен быть герметично упакован для сохранения своего аромата и свежести. Обращайте внимание на целостность упаковки и наличие признаков вскрытия.

Растворимый кофе может быть не только удобным и вкусным, но и полезным при правильном выборе. Кофе содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают обмен веществ. Умеренное употребление кофе способствует улучшению концентрации и повышению энергетического уровня.

Растворимый кофе может быть отличным выбором для тех, кто ценит удобство и быстрое приготовление напитка. Следуя рекомендациям экспертов Росконтроля, вы сможете выбрать качественный продукт, который подарит вам удовольствие от вкуса и принесет пользу вашему здоровью. Выбирайте проверенные бренды, избегайте фальсификатов и наслаждайтесь настоящим кофе без опасений.