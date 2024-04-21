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Отрава в глянцевой упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Отрава в глянцевой упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

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В ходе исследования, проведенного Роскачеством, была выполнена тщательная проверка рафинированных растительных масел, что позволило выявить широкий спектр продукции от различных производителей, включая 57 различных товаров.

Обнаруженные нарушения у некоторых производителей, таких как бренды "Солнце мое" и "Кубань", свидетельствуют о серьезных отклонениях в качестве продукции, что может привести к потере питательных свойств и вкусовых характеристик масла из-за начала окисления.

Выявленные различия в жирнокислотном составе у продукции "Кубани" и "GREEN RAY" поднимают вопросы о точности и правильности состава данных продуктов, подчеркивая значимость строгого контроля качества и соответствия стандартам.

С другой стороны, продукция брендов "Добавкин" и "Каролина" была высоко оценена и полностью соответствовала установленным российским стандартам качества, что подтверждает их надежность и безопасность для потребителя. Эти результаты подчеркивают важность правильного выбора продуктов и доверия к проверенным производителям.

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