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Отрава в элегантной упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Отрава в элегантной упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

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В недавнем исследовании, проведенном роскачеством, была осуществлена тщательная проверка рафинированных растительных масел, представленных на рынке России.

Проверка включала 57 продуктов различных брендов, оцениваемых по соответствию стандартам качества, что является важным параметром для потребителей, стремящихся к здоровому образу жизни.

Большинство масел соответствуют установленным стандартам, но были выявлены нарушения у некоторых производителей, включая бренды "Солнце Мое" и "Кубань", у которых отмечены отклонения в перекисном числе, указывающие на окисление масла.

Также обнаружены несоответствия в жирнокислотном составе у "Кубани" и "Green Ray", вызывающие опасения относительно точности информации о продукте, что подчеркивает важность строгого контроля качества.

В то же время продукция брендов "Добавкин", "Каролина" и других получили высокие оценки и подтверждение российского стандарта качества, что свидетельствует о их надежности и безопасности для потребителей.

Эти результаты критически важны для потребителей, заботящихся о своем здоровье и делающих осознанный выбор продуктов. Исследование подчеркивает важность контроля качества и прозрачности производства растительных масел, влияющих на здоровье и благополучие людей.

Потребители должны быть информированы о качестве продуктов, которые они выбирают, и данное исследование напоминает о важности внимательного подхода к приобретению пищевых продуктов, особенно таких важных, как растительное масло.

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