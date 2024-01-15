Отрава в чашке: Росконтроль озвучил марки кофе, которые не стоит покупать

Служба Росконтроль предостерегла потребителей от покупки определенных брендов растворимого кофе, выявив подделки в их составе, передает progorod59.

Специалисты Росконтроля провели тщательный анализ, сконцентрировав внимание на сублимированном кофе, востребованном из-за своей легкости приготовления. Несмотря на то, что некоторые могут сомневаться в подлинности растворимого кофе, эксперты заявляют, что его качество может быть на высшем уровне при использовании качественного сырья.

Бренды Jardin, Jacobs, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта», были признаны безопасными и качественными. Тем не менее не все марки кофе оказались качественными и безопасными: марки Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite попали в список не рекомендованных к покупке и употреблению из-за подозрительных признаков фальсификации, другими словами, в составах продуктов от данных производителей были обнаружены ингредиенты, не указанные на упаковках.

Росконтроль подчеркнул, что такие продукты не заслуживают маркировки «кофе», так как они изготовлены из растительных компонентов, таких как цикорий или злаки, несоответствующих стандартам кофейных напитков. Потребителям рекомендуется воздержаться от покупки указанных марок, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья.